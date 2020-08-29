آفاق واسعة تنتظر المرأة الإماراتية لتثبت مكانتها في عالم التصميم

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

ما كان لحضور المرأة الإماراتية في عالم التصميم أن يتحقق لولا النهضة التي تعيشها ابنة الوطن بالمجمل والتي جعلتها تخوض غمار مجالات عدة وصولاً إلى استكشاف الفضاء، وأثبتت المرأة الإماراتية وجودها في عالم التصميم بفضل أسماء كثيرة اكتسب بعضها شهرة عالمية، وصعد نجم بعضهن في دبي انطلاقاً من حي دبي للتصميم.

واليوم يستعد جيل جديد لدخول هذا المجال، ويساعدهن على ذلك تأهيل أكاديمي معتمد من وزارة التربية والتعليم يحصلن عليه في معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، الذي يستعد الشهر المقبل لبدء عامه الدراسي الثالث، وتخريج أولى دفعاته في نهاية عام 2022، وتزويد سوق العمل المحلي والإقليمي متخصصين في مجالات عدة بعالم التصميم.

وفي يوم المرأة الإماراتية تستطلع «البيان» آراء عدد من طالبات معهد دبي للتصميم والابتكار اللاتي اخترن هذا المجال الذي وجدن فيه الميدان الأفضل للتعبير عن انتمائهن لبلدهن الإمارات. وأوضح محمد عبدالله رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار أن المعهد يتميز بفرادة منهجه، إذ يستطيع الطالب الدمج بين اختصاصين من 4 اختصاصات، مشيراً إلى أن المعهد يعد جامعة عالمية المستوى لعلوم التصميم تركز على رعاية وتوجيه وإعداد الجيل القادم من المصممين لتحويل أفكار اليوم إلى واقع ملموس في المستقبل.

طموح

وقالت مريم سفيان الفلاسي من قسم تصميم المنتجات والإدارة الاستراتيجية للتصميم: إن التصميم هو الطريقة التي تنظر بها إلى العالم وتتفاعل معه، وترى نفسها في المستقبل مصممة قطع أثاث تدمج بين الثقافة الإماراتية والثقافة المعاصرة.

وتؤكد زميلتها نورة مكي أن الطموح كان حاضراً دوماً خلال نشأتها، مدعوماً بالجهود الجبارة من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي لا تدخر وسعاً في تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.

وترى زميلتهما نور الفهيم أن أهمية التصميم تنبع من إتاحته مزج التفكير المستقبلي بالثقافة التقليدية، وتأمل أن تتاح لها الفرصة عقب التخرج للعمل بشركة خاصة تمكنها من تطوير قدراتها وخبرتها في مجال تخصصها، وأن تحصل على درجة الماجستير لتطلق مشروعها الخاص بمجال تصميم المنتجات. وتعد شوق الهاملي أن التحاقها بمعهد دبي للتصميم والابتكار نقطة تحول في حياتها حيث بدل وجهة نظرها بالكامل حول مفهوم التصميم، لتجده في كل شيء حولها، من الهندسة المعمارية إلى الموضة والمنتجات والتكنولوجيا وغير ذلك الكثير.

لمسات مبتكرة

وفي قسم تصميم المنتجات وتصميم الوسائط المتعددة، التقينا ثلاث طالبات، حيث أعربت شما معمر الشامسي عن رغبتها في تمثيل الإمارات في المحافل العالمية المعنية بالتصميم والابتكار لتكون المصممة الإماراتية العالمية الأولى التي تعبر في تصاميمها عن الثقافة والتراث الإماراتي بلمسات عصرية مبتكرة.

وترى فاطمة ثاني الحليان أن التصميم يمكنه تغيير العالم الذي نعيش فيه إلى الأفضل، وتسعى لأخذ دور في هذا الأمر عبر تصميم وجهات تفاعلية تساعد الأطفال على الدراسة.

أما موزة زيد القفيدي فقد مارست هواية التصميم والرسم منذ الصغر، وطموحها أن تصبح مصممة عالمية وأن تصمم منتجات تخدم المجتمع، ولذلك التحقت بالمعهد بغرض تطوير مهاراتها والحصول على شهادة معترف بها في هذا المجال، لتحقيق طموحاتها.

تطوير

ومن قسم تصميم الأزياء والإدارة الاستراتيجية للتصميم في معهد دبي للتصميم والابتكار، تقول الطالبة أمل السويدي إنها لاحظت أهمية مجال التصميم في الإمارات التي تتطور معمارياً وحضارياً بخطى متسارعة بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الواعدة، ولذا اختارت دراسة تصميم الأزياء والإدارة الاستراتيجية للتصميم.

الطموح ذاته دفع لطيفة خوري لاختيار تخصص تصميم الأزياء والإدارة الاستراتيجية للتصميم في المعهد لأنه يدمج الحاضر في المستقبل بطريقة مشوقة، رغبة منها في تطوير دولتنا الحبيبة التي أصبحت من أهم الدول في العالم بمجالات شتى خلال فترة قصيرة، وترى أن هذا سبب كافٍ لبذل الجهود للتميز ورد الجميل لدولتها.

وأشارت الطالبة مها باسعيد إلى أن معهد دبي للتصميم والابتكار يوفر لها الدراسة الجامعية التي تحقق حلم الطفولة بأن تصبح مصممة أزياء ناجحة.

مصدر إلهام

ومن قسم تصميم الوسائط المتعددة والإدارة الاستراتيجية للتصميم، تعد الطالبة شما إبراهيم الملا، التصميم طريقة تفكير مبتكرة لحل المشكلات في مختلف المجالات، حيث يقوم المصمم بوضع خطة كاملة ومنظمة لحل مشكلة ما بطريقة مبدعة وخلاقة.

وتقول زميلتها عائشة السويدي إن التصميم تجربة تقود للتغيير في حياة الأفراد، فهو يعطيهم الحرية في كيفية النظر إلى الأشياء بمنظوره الخاص، والتعبير عنها بطريقته، وهذا ما يمنح الأشياء جماليتها. واختارت حور بخيت تخصصي تصميم الأزياء وتصميم الوسائط المتعددة، حيث شعرت بأنها ستكتسب تجربة مختلفة لن تجدها في أي جامعة عادية، مؤكدة أنها ستعمل بجهد أكبر لتتميز الفتاة الإماراتية بنجاحاتها في كل المجالات، ويعلم الجميع أنها قادرة على اكتساب مهارات متعددة في مجال التصميم.

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