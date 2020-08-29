فلكناز: دعم القيادة عزز نجاح المواطنة

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

أكدت سارة فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي أن القيادة الحكيمة تولي للمرأة الإماراتية اهتماماً خاصاً ومنقطع النظير بين نظيراتها في العالم، حيث تقف الدولة قلباً وقالباً بجوار المرأة وتدعمها بشكل لافت في العديد من المجالات، ويأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تجسيداً وتكريماً لعطاء الأم والزوجة والفتاة والبنت الإماراتية لخدمة وطنها بنجاح في مختلف القطاعات.

وقد أسست القيادة الحكيمة على أن تكون المرأة مساهماً فاعلاً شريكاً للرجل في البناء والتنمية، وأن تلعب دوراً متميزاً في المجتمع في القطاعات كافة، وقد أثبتت المرأة الإماراتية أنها على قدر الثقة التي أوكلت لها من قبل القيادة الرشيدة، واستطاعت أن تحقق التميز والنجاح في كل المواقع التي كلفت بها.

وأضافت ما كانت المرأة الإماراتية ستنجح بهذا القدر اللافت لولا الدعم الكبير الذي قدمته «أم الإمارات»، والتي أولت اهتماماً فريداً بتعليم المرأة الإماراتية وصقل قدراتها ومهاراتها، لتكون ابنة الإمارات متميزة وقادرة على حمل راية الدولة شامخة خفاقة بكل قوة وثقة محلياً وإقليمياً ودولياً.

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