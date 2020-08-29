إطلاق مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية 2020 مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة»، التي تستهدف من خلالها توجيه رسائل حب وعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتضمنت المبادرة التي أطلقت تحت شعار «أم الإمارات نور يتلألأ في سماء الإمارات» تشكيل صور تحمل شعار «أم الإمارات» وتدوين رسائل في حبها حيث وزعت المؤسسة صوراً تحتاج القطع الممغنطة المكونة لها إلى تركيب - بازل - ومخصص أدناها مكان لكتابة رسائل في محبة سموها.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة المؤسسة: سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي رائدة في كافة المجالات، تزرع قيم العطاء وتكرم المتميزين في كافة أقطار العالم، وما تقدمه للوطن نابع من وجدان الأم، وتتابع أبناءها وبناتها بشغف، وتؤازر بتفان وتحرص باستمرار من أجل تزويدهم بالمعارف تحقيقاً للريادة، وكان لزاماً علينا أن نعبر عن محبتنا وامتناننا لجهودها بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.

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