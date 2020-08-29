هالة الزرقاني: المرأة شريك في بناء الدولة

المصدر: ( أبوظبي - وام )

قالت هالة الزرقاني أول مهندسة إماراتية تنضم إلى شركة لوكهيد مارتن الشرق الأوسط، إن القيادة الرشيدة منحت بنات الإمارات كل الوسائل والإمكانات المتوفرة ومكّنت المرأة من مشاركة الرجل في جميع مجالات العمل لتكون المرأة بذلك شريكاً أساسياً في بناء الدولة وتطورها إذ يكمن دورنا كنساء إماراتيات في إضفاء القيمة وتعزيز التنوع في القدرات والأفكار.وأضافت أن اهتمامها بهندسة الطيران هو الذي قادها إلى شركة لوكهيد مارتن التي حصلت فيها على توجيه من أفضل المهندسين والعلماء.

وتابعت: «الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وقد حصلت المرأة الإماراتية على دعم وطني قوي أسهم في تعزيز نجاحها في مختلف المجالات».

وقالت إن برنامج تحليل العمليات يعد أحد أهم المشاريع التي عملت عليها وأكثرها تحدياً إذ يركز المشروع على التحليل الدفاعي التنبؤي وتطوير السيناريوهات.

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