«الأعلى لشؤون الأسرة» يناقش أدوار المرأة الإماراتية في خدمة مجتمعها

المصدر: الشارقة - وام

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منصة ثقافية عبر تطبيق «زووم» ضمن احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي جاء هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن».

ناقش المجلس خلال المنصة دور المرأة الإماراتية في خدمة مجتمعها ومسؤوليتها تجاه أسرتها ووطنها عبر استضافة نماذج نسائية من المواطنات واجهن التحديات وتجاوزن الصعوبات وأثبتن قدرتهن على التميز والنجاح رغم كل الظروف.

واستضافت المنصة التي حملت عنوان «المرأة في غياب رب الأسرة» فاطمة المغني عضو سابق في المجلس الاستشاري في الشارقة، والإعلامية مريم فكري وأدارتها عائشة عثمان، نائب مدير مجلة مرامي الإلكترونية.

فمن جانبها تحدثت فاطمة المغني عن أدوار المرأة قديماً في المجتمع والأسرة، وتربية الأبناء مؤكدة أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال حريصة على العطاء في الماضي والحاضر وفي المستقبل.

واستعرضت الإعلامية مريم فكري تجربتها من خلال الموازنة بين عملها وأسرتها وقدمت عدة نصائح لكل أم جديدة مؤكدة ضرورة التعاون بين الزوجين كي تحقق الأسرة هدفها برعاية الأبناء والاهتمام بهم والوصول بهم إلى بر الأمان.

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