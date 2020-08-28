الإمارات تعلن العودة التدريجية لافتتاح المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إعادة فتح المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية وذلك بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت الهيئتان انه سيتم التأكد من تطبيق جميع الأجراءات الاحترازية في المساجد ومراكز دور العبادة قبل اعتماد الفتح وضرورة التزام جميع المصلين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقا تزامنا مع فتح المساجد ودور العبادة والتي تشمل الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر ب 3 امتار بين كل مصلٍ، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها بالإضافة الى تعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المساجد ودور العبادة، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة.

وإضافةً على ذلك يلتزم المصلون بقراءة القرآن من خلال المصحف الإلكتروني واستخدام سجادة الصلاة الشخصية والتأكيد على ضرورة تحميل جميع مرتادي المساجد ودور العبادة لتطبيق "الحصن" على هواتفهم الذكية.

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