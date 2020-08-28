الدفاع المدني يعفي رخصة "مبدعة" من رسوم الإصدار والتجديد

المصدر: وام

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن قرار الإدارة العامة للدفاع المدني بإعفاء المواطنات الإماراتيات من الرسوم المترتبة على إصدار وتجديد رخصة "مبدعة"، بالتعاون والتنسيق مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية 2020، وفي إطار حرص الدائرة على تشجيع المواطنات على دخول عالم ريادة الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى تقليل تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وزيادة معدلات إقبال المرأة الإماراتية على المشاريع الاقتصادية التي تدعم مسيرة النمو والازدهار ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الخدمات، بما يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "تأتي مبادرة إعفاء رخصة (مبدعة) من رسوم الإصدار والتجديد في إطار جهود حكومة أبوظبي لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة، وإتاحة الفرصة أمام رواد ورائدات الأعمال، وبالأخص من الكفاءات الوطنية، للمشاركة بفعالية في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي".

وأضاف: "تقوم الدائرة بجهود حثيثة لدعم المرأة الإماراتية في مسيرتها نحو النجاح والتميز والريادة، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، والرامية إلى تمكين بنت الإمارات وتفعيل دورها كشريك رئيس في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي".

وأوضح أن إجمالي عدد رخص "مبدعة" التي أصدرتها الدائرة منذ إطلاقها في عام 2005، بلغ 1632 رخصة، منها 884 رخصة في مدينة أبوظبي، و625 رخصة في مدينة العين، و123 رخصة في منطقة الظفرة، تمارس جميعها إجمالي أنشطة يصل عددها إلى 44 نشاطاً اقتصادياً.

وأشار إلى أن الأنشطة الاقتصادية الأكثر استحواذاً على رخصة "مبدعة" هي بيع وتحضير المشروبات والمأكولات وتحضير الوجبات الخفيفة والشعبية، والتي يبلغ إجمالي عددها 424 رخصة، تليها أنشطة تفصيل وخياطة الملابس النسائية بإجمالي 342 رخصة.

من جانبها، أشادت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي بالجهود المتميزة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لدعم المواطنات وتسهيل الإجراءات والمتطلبات عليهن، بما يمكنهن من ممارسة الأعمال، والدخول إلى عالم الأعمال التجارية، وتعزيز مساهمتهن في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

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