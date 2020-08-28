حكومة عجمان تطبق العمل عن بعد للأمهات الموظفات

المصدر: وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تطبيق نظام العمل عن بعد للأمهات الموظفات اعتباراً من الأسبوع المقبل تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وحدد تعميم أصدرته الدائرة تطبيق العمل عن بعد للأمهات الموظفات ممن يتابعن تعليم أبنائهن في المرحلة الدراسية من الصف التاسع فما دون مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك لتمكينهن من متابعة دراسة أبنائهم المسجلين في نظام التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19).

ودعت الدائرة الجهات الحكومية كافة إلى تيسير الإجراءات على الأمهات الموظفات وفقاً للأنظمة المتبعة في حكومة عجمان.

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