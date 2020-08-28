آسيوي يعثر على 14 ألف درهم ويسلّمها لشرطة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص بدبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، بحضور الرائد ناصر عبد العزيز الخاجه، رئيس قسم الشؤون الإدارية، راميش ماني، آسيوي الجنسية، لتسليمه الشرطة مبلغاً مالياً قدره 14 ألف درهم عثر عليها في منطقة اختصاص المركز.

وقدم العميد يوسف العديدي، خلال التكريم، شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية لراميش ماني، لأمانته وحرصه على رد الأمانات لأصحابها، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع، وإسهامهم الفاعل في الارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز