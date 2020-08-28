لانا نسيبة: "أم الإمارات" رسمت مسار مجتمعنا الشامل

أكدت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لـ«البيان»، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة طالما دعمت تمكين المرأة وسعت إلى تعزيز قدراتها لتتمكن من مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات لا حدود لها، ويعود الفضل في ذلك إلى القيادة الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الامارات)، التي رسمت مسار مجتمعنا الشامل الذي يضم الجميع، ويعترف بالدور المهم الذي تضطلع به المرأة في تحقيق السلام والازدهار .

وأضافت أن ما تحقق للمرأة الإماراتية من مكتسبات وإنجازات خلال الفترة الماضية، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، جعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في مجال تمكين المرأة، ليس لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية في كل المجالات فقط، وإنما للتطور المستمر في الدور الذي تقوم به في مجتمعها والذي يؤهلها لتصدر المسؤولية في كل مواقع العمل الوطني.

وختمت: "وبينما نتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها، فإننا سنواصل تكريس جهودنا لتهيئة الظروف المناسبة لتمكين النساء والفتيات من تحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم بأسره. ومن جانبي، سأظل ملتزمة بتحقيق رؤية قيادة بلادي بشأن المساواة بين الجنسين وبدعم جهود الأمم المتحدة تجاه تمكين النساء والفتيات، بما في ذلك تعميم المنظور الجنساني في عمل المنظومة ودعم جهود تحقيق التكافؤ بين الجنسين على مستوى المنظومة".

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