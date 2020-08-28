الطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحيانا، مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً، وتمتد على المناطق الداخلية الجنوبية ظهراً، ويصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:11 والمد الثاني عند 22:06 والجزر الأول عند الساعة 15:28 والثاني عند الساعة 05:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 07:53 والثاني عند الساعة 18:46 والجزر الاول عند الساعة 13:38 والثاني عند الساعة 01:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 33 75 20

دبــي 42 34 65 30

الشارقة 42 32 70 30

عجمان 42 33 70 30

أم القيوين 43 31 65 35

رأس الخيمة 40 33 70 25

الفجيرة 37 31 75 50

العين 43 30 60 25

ليوا 45 30 85 20

الرويس 40 31 80 40

السلع 40 30 85 45

دلما 36 30 80 50

طنب الكبرى 37 30 85 50

طنب الصغرى 37 30 85 55

أبو موسى 37 30 85 50

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز