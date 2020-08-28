"الموارد البشرية": عمل الأمهات الموظفات في الحكومة الاتحادية عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن دعم التوازن بين المتطلبات الوظيفية للأمهات العاملات في الحكومة الاتحادية، و متابعة المسيرة التعليمية لأبنائهن خلال العام الدراسي الجديد.

وأكدت الهيئة عبر حسابها على "توتير" أن الحكومة الاتحادية قررت تنظيم المسألة من خلال عمل الأمهات الموظفات في الحكومة الاتحادية عن بعد، ممن يتابعن تعليم أبنائهن، الذين في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي فما دون، أو من لديهن أطفال من أصحاب الهمم، وذلك وفق ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (27 لسنة 2020، الخاص بتنظيم العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية).

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