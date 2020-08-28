منصور بن زايد: المرأة الإماراتية سند حقيقي للوطن وشريك رئيس في بناء مستقبل الدولة

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن المرأة الإماراتية وبفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تمثل اليوم سندا حقيقيا للوطن وشريكا رئيسا في بناء مستقبل الدولة التي تتهيأ لاستقبال الخمسين عاما القادمة من تاريخها.

وقال سموه - في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية - في هذا اليوم، الذي تحتفي فيه بلادنا بيوم المرأة الإماراتية، نرفع أسمي آيات التقدير والتهاني لأم الإمارات، الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أثمرت جهودها؛ رعايةً للمرأة، ورفاها اجتماعياً ومادياً، وحمايةً دستورية لحقوقها، وتمكينًا سياسيًا، ومشاركةً كاملةً في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات، وبفضل هذه الجهود، تُمثل المرأة الإماراتية اليوم سندًا حقيقيًا للوطن وشريكًا رئيسًا في بناء مستقبل الدولة التي تتهيأ لاستقبال الخمسين عامًا القادمة من تاريخها.

وأضاف سموه: إن الثامن والعشرين من أغسطس، يومٌ لتحيةِ المرأة الإماراتية؛ أمًا، وأختًا، وزوجةً، وابنةً، وربة أسرة، وأم شهيد.. يوم نقف فيه تحيةً وتعظيما لما تؤديه من أدوارٍ في الميادين ومجالات العمل التي دخلتها شريكًا كاملًا للرجل، ومارستها عن جدارةٍ واقتدارٍ وتميزٍ ونجاح.

وقال سموه: في هذا اليوم، الذي يتزامن مع مرور 45 عاما على تأسيس "الاتحاد النسائي العام"، نرفع الأكف تقديرًا وترحمًا على روح صانع هذه الدولة ومؤسسها، الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - فهو القائل "لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع".. وها هي المرأة اليوم تتقدم الصفوف وتأخذ دورها المتميز في المجتمع، بفضل ما حظيت به من رعاية ودعم غير محدودين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين كان لدعمهم وإسنادهم الدور الأكبر في تمكين المرأة الإماراتية، ونيلها للمكانة التي تستحق.

وأكد سموه في ختام كلمته أن المرأة الإماراتية ستظل هي أساس الاستقرار، وعماد التلاحم الاجتماعي، وسنعمل جميعاً على أن تكون دولتنا ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بنهاية العام القادم، تحقيقًا لرؤية الإمارات 2021.. والتحية للمرأة وهي تحتفي بيومها هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن".

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