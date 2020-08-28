"كهرباء ومياه دبي" تنظم منتدى المرأة الإماراتية السادس عبر الإنترنت

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن"، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي عبر تقنية الاتصال المرئي منتدى المرأة الإماراتية السادس، بمشاركة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي والدكتورة حنان السويدي الأستاذ المساعد في طب الأسرة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم، طبيبة رواد الفضاء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، في كلمته المصورة: " يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في منتدى المرأة الإماراتية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي للعام السادس على التوالي، احتفاءً بدور المرأة الإماراتية الفعال في بناء نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة ورفعتها.

وأكد أن يوم المرأة الإماراتية يكتسب هذا العام أبعاداً خاصة ونحن في عام الاستعداد للخمسين، حيث نعمل على حشد جميع الموارد والإمكانات لمواصلة مسيرة التنمية التي بدأها الآباء المؤسسون قبل خمسة عقود من الآن، وتعزيز مسيرة نهضة المرأة الإماراتية التي غرس بذورها نصير المرأة المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتدعمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وأشار إلى أنه في ظل القيادة الرشيدة التي ترتكز على بناء الإنسان، أثمر الدعم اللامحدود لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تعزيز دور المرأة في مرحلة الانتقال إلى مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وباتت بنات زايد شريكاً محورياً لصياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وترسيخ وتعزيز إنجازات الدولة التي دخلت عصر الفضاء والطاقة النووية، وصار يشار إليها بالبنان".

وأضاف معاليه: "عملاً بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: "للمرأة مكانة خاصة في مجتمعنا ويجب أن تبرز في صورة أكبر لأن لديها الكفاءة والمستوى التعليمي والثقافي وتستحق أن تُكرَّم وتتقلد المناصب التي تستحقها مهما علت"، تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير بيئة إيجابية ومحفزة، تضمن لكوادرنا النسائية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتأسيس أسر عمادها التماسك والاستقرار، إضافة إلى تنمية مهاراتهن وخبراتهن لتعزيز مساهمتهن في إنجازات الهيئة وتميزها وترسيخ مكانة الدولة اقتصادياً.

وذكر أنه في هذه المرحلة التاريخية من عمر دولة الإمارات، نتعهد بتوفير كافة مقومات النجاح لتحفيز المرأة الإماراتية ودعمها وتمكينها، لتظل خير سند للوطن ولأخيها الرجل، وداعماً محورياً للمحافظة على المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة، لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. وفي هذا اليوم، نتوجه بالتحية والتهنئة إلى المرأة الإماراتية التي تقدم يومياً نماذج مضيئة في مسيرة الوطن وازدهاره، وإعداد جيل مؤهل ليكمل حمل الراية وتسجيل المزيد من الريادة والتميز في المحافل الإقليمية والدولية. بوركت جهودكن جميعاً وحفظكن الله ذخراً وفخراً لدولتنا الحبيبة".

من جانبها، قالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "تلتزم القيادة العليا في الهيئة بتوفير كل ما يلزم لدعم تمكين وريادة المرأة ومساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية والأسرية، مع مراعاة احتياجاتها المستجدة ومتطلبات تفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة. وتعمل اللجنة النسائية في الهيئة على إتاحة كافة الفرص والظروف والإمكانيات التي تعين الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن على النجاح والتطور، لتحفيزهن على النجاح وإثبات الذات، وتعزيز دورهن في الإنجازات التي تحققها الهيئة في مختلف المجالات.

وتضم الهيئة حالياً 1949 موظفة ضمن جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 671 موظفة في القطاع الهندسي والفني. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 80.5% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 32% من بينهن نساء حاصلات على مؤهلات تعليمية عالية في المجالات العلمية والهندسية".

وتضمن منتدى المرأة الإماراتية السادس جلستين عبر الإنترنت، عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "المرأة الإماراتية: شريكة المكتسبات، وصانعة المنجزات" بمشاركة كل من سعادة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي والدكتورة حنان السويدي الأستاذ المساعد في طب الأسرة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم، طبيبة رواد الفضاء، لتسليط الضوء على مساهمة النساء الرائدات في إنجازات ومكتسبات دولة الإمارات اليوم.

وقالت مريم ماجد بن ثنية: "إن دور المرأة الإماراتية بارز ومشهود حتى قبل تأسيس الاتحاد، فقد كانت تلعب المرأة دوراً محورياً في الأسرة الإماراتية بشكل خاص والمجتمع الإماراتي بشكل عام، مما أثمر اليوم عن نماذج نسائية ناجحة ومتميزة في جميع المجالات. إن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً لتمكين المرأة الإماراتية، وكان للقرار الأخير المتعلق بتشكيل نصف المجلس الوطني الاتحادي من النساء أثر ملموس في تفعيل مشاركتها على مختلف الأصعدة، وترسيخ جهودها ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي كذلك".

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان السويدي أن المرأة الإماراتية اليوم باتت مثالاً يُحتذى لكافة نساء العالم، حيث نجحت وتمكنت من الانخراط في مختلف مجالات العمل. ونوهت السويدي إلى أن عملها كطبيبة رواد الفضاء يترجم توجهات القيادة الحكيمة في دعم النساء وتعزيز مساراتهنّ العلمية والعملية وتطوير قدراتهّن ومهاراتهنّ المتنوعة، وتهيئة كافة السبل والظروف لإبراز المرأة الإماراتية في مختلف المحافل الدولية وتأكيد دورها المجتمعي والمهني.

وعقدت الجلسة الثانية من المنتدى تحت عنوان "رحلة المرأة في الهيئة... من التأسيس إلى التنمية" بمشاركة موظفات الهيئة: الأستاذة بدرية باليوحة – نائب مدير أول من قطاع المياه والهندسة المدنية، والدكتورة عائشة النعيمي مدير تنفيذي لمركز الابتكار التابع للهيئة. وركزت الجلسة على دورهن في ترسيخ قيم العطاء للوطن وتكريس حياتهن العملية للارتقاء بالعمل الحكومي منذ تأسيسه ولغاية تنميته.



وقدمت الهيئة خلال المنتدى أيضاً فيديو حول مسيرة المرأة الإماراتية في الهيئة، والتواجد الناجح والفعال للكادر النسائي، واستعرض الفيديو نماذج نسائية إماراتية عملت في الهيئة باقتدار وتفانٍ ومثابرة. وبالتزامن مع عام الاستعداد للخمسين، كرمت الهيئة خلال المنتدى الموظفات اللواتي قضين أكثر من 25 عاماً في الهيئة وساهمن في رسم مسار نجاحها منذ تأسيسها وحتى الآن. وقد اشتمل المنتدى أيضاً على سحوبات ومسابقات تفاعلية وتوزيع هدايا قيّمة.

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