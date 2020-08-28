مؤسسة ميثاء آل نهيان تطلق مبادرة "أم الإمارات قدوة ملهمة"

المصدر: وام

أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية 2020 مبادرة "أم الإمارات قدوة ملهمة"، التي تستهدف من خلالها توجيه رسائل حب وعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وتضمنت المبادرة التي أطلقت تحت شعار "أم الإمارات نور يتلألأ في سماء الامارات" تشكيل صور تحمل شعار "أم الامارات" وتدوين رسائل في حبها حيث وزعت المؤسسة صورا تحتاج القطع الممغنطة المكونة لها إلى تركيب - بازل - ومخصص أدناها مكانا لكتابة رسائل في محبة سموها.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة المؤسسة: سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي رائدة في كافة المجالات، تزرع قيم العطاء وتكرم المتميزين في كافة أقطار العالم، وما تقدمه للوطن نابع من وجدان الأم، وتتابع أبناءها وبناتها بشغف، وتؤازر بتفاني وتحرص باستمرار من أجل تزويدهم بالمعارف تحقيقا للريادة، وكان لزاما علينا أن نعبر عن محبتنا وامتنانا لجهودها بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.

وأوضحت أن الصور تم توزيعها على شرائح كبيرة من المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وأن البداية كانت على خط الدفاع الأول، وتتكون كل صورة من قطع مغناطيسية بعد تجميعها تتكون صورة نهائية لشعار "أم الإمارات"، ومخصص في الجزء الأخير من كل صورة مكانا لتدوين رسالة في حب سموها، وتبقى لديهم كقطعة فنية قيمة بما تحمل من معاني حب منهم إلى "أم الإمارات".

ودعت الشيخة ميثاء مختلف فئات المجتمع للمشاركة في المبادرة والتعبير عن حبهم لـ "أم الإمارات" وتدوين رسائل لها، لإضفاء أجواء البهجة والتقدير والعرفان لها احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، ومشاركة الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر #أم_الإمارات_قدوة_ملهمة.

يذكر أن مؤسسة ميثاء آل نهيان تأسست العام الجاري، وتستهدف خدمة المجتمع من خلال إطلاق مختلف المبادرات خلال المناسبات الوطنية ودعم توجهات الدولة، و تركز على ثلاثة مجالات هي التطوع ودعم المتميزين بالإضافة إلى تنمية مهارات الحياة اليومية.

وقدمت المؤسسة خلال الفترة الماضية عدة مبادرات استهدفت فيها فئات مختلفة من المجتمع كالأطفال والعائلات والموهوبين والمتميزين وكبار المواطنين والجاليات المختلفة، ومن هذه المبادرات "معا ننشد للإمارات" التي استهدفت دعم خطوط الدفاع الأولى ومبادرة "بين أهلكم" والتي أقامت خلالها فعاليات متنوعة للمقيمين في مدينة الإمارات الإنسانية، فضلا عن تأسيس فريق "نعمل نخلص" للعمل التطوعي، وعقد دورات وورش عمل عن بعد أسبوعيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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