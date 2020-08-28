هالة بدري: دور محوري وشراكة أساسية

هنأت هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، جميع الإماراتيات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيدة بعطائهن وتفانيهن المستمر في بناء الأسرة وتطوير المجتمع، وأكدت أن يوم المرأة الإماراتية جاء تتويجاً لمسيرة متواصلة من التميز والريادة حققتها المبدعات الإماراتيات.

وأعربت بدري عن اعتزازها بإسهامات ابنة الإمارات في رفد الجهود التنموية للدولة في شتّى القطاعات، مشيدة بشعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند الوطن»، الذي أقرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية قائلة: «في كل عام، يحمل يوم المرأة الإماراتية شعاراً ملهماً يحفزّنا أكثر لمزيد من العطاء، وإذ يرتبط شعار هذا العام (التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن) ارتباطاً وثيقاً مع شعار الدولة (2020: عام الاستعداد للخمسين)؛ فإنه يترجم الدور المحوري، الذي ستلعبه المرأة كونها شريكاً أساسياً في عملية استشراف المستقبل؛ لتعزيز مسيرة نماء دولتنا وازدهارها».

وأشادت بدري بكفاءات المرأة الإماراتية، لافتة إلى أنها سطرت قصص نجاح ملهمة في جميع الميادين، وخصوصاً الثقافية منها، بقولها: «سجّلت الإماراتيات ولا يزلن يسجّلن حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي والفكري المتميز لوطننا، إذ يزخر مجتمعنا اليوم برائدات في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلاً عن تبوئهن أرفع المناصب القيادية في المؤسسات الثقافية والتعليمية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز