إيمان بوشليبي: داعم لتطلعات الدولة

المصدر: (الشارقة - البيان)

قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «نحتفل اليوم، بيوم المرأة الإماراتية، الذي يحمل لهذا العام شعار (التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن)، تماشياً مع إعلان الدولة بأن عام 2020 هو عام الاستعداد للخمسين، حيث أثبتت المرأة الإماراتية وعلى مدار الأعوام الماضية بأنها داعم حقيقي وسند قوي في سبيل تحقيق تطلعات الدولة ونجاحها في جميع المجالات». وأضافت بوشليبي: «مسيرة المرأة في الإمارات ملهمة لجميع نساء العالم، حيث حققت المرأة الإماراتية وبجدارة العديد من الإنجازات، وقطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق المشاركة الفاعلة والحقيقية في مختلف المجالات الحياتية والعملية، والتي جاءت نتيجة الدعم المتواصل والرؤية الطموحة من القيادة الرشيدة لأهمية دور المرأة في بناء المجتمع وتطوره».

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