«ملتقى الفجيرة» يوجّه رسالة اعتزاز إلى أمهات الشهداء

المصدر: الفجيرة - البيان

رفعت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية والمشاركات في ملتقى الفجيرة الثاني للمرأة الإماراتية، رسالة شكر وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لدورها الكبير في دعم المرأة الإماراتية، وتشجيعها على الانخراط في المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، ضمن عام الاستعداد للخمسين برؤية طموحة تستشرف المستقبل، كما وجّهت رسالة اعتزاز إلى أمهات الشهداء.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى الفجيرة الثاني للمرأة الإماراتية، الذي نظمته «واحة حواء» التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتناول الملتقى الذي انعقد تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن» محورين رئيسين، هما، «المرأة الإماراتية قلب الوطن وشريكة المسيرة»، و«المرأة خط الدفاع الأول للأسرة وقت الأزمات»، بمشاركة كل من صابرين اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي مديرة واحة حواء، ومريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة الجاسم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والدكتورة فاطمة الدربي رئيس جمعية الدراسات الإنسانية، والباحثة الأكاديمية موزة اليماحي، وأدارت فعالياته الإعلامية شيخة المسماري، فيما حلت الدكتورة إيمان غصين رئيس المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال، ضيف شرف على الملتقى. وفي ختام الملتقى توجهت المشاركات برسالة إلى أمهات الشهداء، عبّرن فيها عن اعتزازهن وفخرهن بالأمهات العظيمات، اللواتي وهبّن فلذات أكبادهن من أجل الدفاع عن الوطن والذود عنه.

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