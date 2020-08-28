«الأعلى للأمومة والطفولة» يصدر ديوان «مزنة شعر»

المصدر: أبوظبي - البيان

بمناسبة احتفاء الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، أصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ديواناً شعرياً للطفلة الإماراتية الشاعرة مزنة العامري بعنوان «مزنة شعر».

ويحتوي الديوان على عدد من القصائد الوطنية التي تغنت بها الشاعرة بأبيات جزلة وأسلوب مليء بالرصانة ولغة شعرية مبدعة.

والشاعرة مزنة العامري إعلامية ولها عدة مشاركات في القنوات الإعلامية المحلية، كما أنها قدمت العديد من البرامج التي تستهدف الأطفال، وشاركت في برنامج شاعر المليون المخصص لفئتها العمرية، وهي أيضاً فارسة في اسطبلات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسفيرة لجائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة وعضو في البرلمان الإماراتي للطفل.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن المجلس لا يدخر جهداً في دعم الأطفال الموهوبين في ظل المتابعة الحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وأشارت الأمين العام للمجلس بأنه وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الدولة كل عام، قام المجلس بطباعة عددٍ من النسخ للديوان الشعري «مزنة شعر» وإتاحته بنسخة إلكترونية على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاص بالمجلس، لإبراز دور الأطفال الموهوبين باعتبارهم ثروة وطنية لا يمكن التفريط بها، مؤكدةً بأن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات والمشاريع التي ينفذها المجلس لدعم الأطفال الموهوبين والمتميزين.

من جانبها عبرت الشاعرة مزنة العامري عن اعتزازها وفخرها بصدور ديوانها الشعري، مقدمةً الشكر إلى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعمه اللامحدود للأطفال المتمثل بجميع مبادراته.

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