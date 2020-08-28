«طرق دبي» تستعرض الآفاق المستقبلية للمرأة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات، بيوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار: (التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن)، تماشياً مع اعتماد الدولة عام 2020: «عام الاستعداد للخمسين»، ونظمت اللجنة جلسة حوارية لاستعراض الآفاق المستقبلية للمرأة.

جلسة

وشاركت في الجلسة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، وأدارتها الدكتورة عائشة البوسميط، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بحضور موزة المري مديرة إدارة تنفيذية بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات، وما يقارب 100 مشاركة من ممثلات اللجان النسائية.

وقالت المري: أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على مواجهة التحدي وتحقيق التوازن الذاتي، وتحمل المسؤولية المجتمعية والمهنية في مختلف الظروف، كما أظهرت كفاءة عالية، خلال مشاركتها الفاعلة ضمن فريق خط الدفاع الأول في التعامل مع تداعيات (كوفيد 19).

وأكدت حرص مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، برئاسة معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، على توفير بيئة عمل ملائمة لتعزيز دور وقدرات الموظفات في تحقيق أهداف الهيئة واستراتيجيتها، حيث بلغ عدد الموظفات المواطنات في الهيئة 682 موظفة، يشكلن ما نسبته 83% من إجمالي الموظفات البالغ عددهن 819 موظفة.

وقالت الدكتورة منال تريم: استطاعت الإماراتية أن تثبت جدارتها في شتى المجالات والتخصصات المهنية والاجتماعية حتى باتت مثالاً يحتذى به.

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