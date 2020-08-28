نهيان بن مبارك: المرأة الإماراتية حظيت بمكانة بارزة في فكر زايد

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة، منى خليفة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن المرأة الإماراتية حظيت بمكانة بارزة في فكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي فكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لإيمانهما معاً بما تملكه المرأة من قدرات وطاقات كبيرة، وأنها ستحقق أفضل إمكاناتها إذا كانت على درجة جيدة من التعليم، حيث يوسع التعليم آفاقهن، ويصقل مهاراتهن، ويثري قدراتهن على التواصل، والتحليل و التقييم، وقدراتهن على اتخاذ القرار، وأنها ستبني الأسس للأجيال القادمة ليصبحوا مواطنين عالميين منتجين.

وقال : لأن الفكر لابد له من مجهود دؤوب ومستمر لكي يتحقق واقعا على الأرض، فلم تبخل سمو "أم الإمارات" ولا قيادتنا الرشيدة بأي جهد لتحقيق هذا الهدف، وإذا ألقينا نظرة على الإمارات اليوم نرى نتائج مبهرة، حيث ساهمت المرأة المتعلمة والمتمكنة في نجاح الإمارات وأصبح لدينا وزيرات وسفيرات وقادة شركات وأعضاء في القوات المسلحة والشرطة وطيارات، وتشكل المرأة الآن سبعين بالمئة من خريجي الجامعات الإماراتية.

جاء ذلك خلال افتتاحه مساء أمس الأول مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش" الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات"، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار "استشراف إسهامات المرأة في الخمسين". وشارك في المؤتمر الذي امتد لثلاث جلسات منفصلة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بن ماجد ال سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية.

ومعالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، ومنى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، والدكتورة مي الجابر مدير طبي في مستشفى هيلث بوينت، وماريا إسبينوزا غارسيس الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاكلين أونيل سفير منظمة المرأة والسلام والأمن في كندا، والبارونة فلويلا بنجامين، وعدد كبير من القيادات الفكرية والأكاديمية المحلية والعالمية.

حضر المؤتمر معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، ومعالي زكي نسيبة وزير دولة، ومعالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي سعيد أحمد غباش رئيس جامعة الامارات، ومعالي الدكتور حنيف القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.

واقع

بدورها، قالت معالي حصة بوحميد: «إن محور حديثنا عن تمكين الإماراتية والآفاق المستقبلية لدورها خلال الخمسين عاماً المقبلة لا بد أن يتوقف عند واقع المرأة حالياً: 9 وزيرات، و20 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، أي نصف أعضاء المجلس، وهي تشكل النسبة الأكبر من موظفي الحكومة الاتحادية التي تفوق 52%».

تسامح

عبرت الأميرة لمياء بنت ماجد سعود آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، عن سعادتها للمشاركة في المؤتمر الذي يناقش أحد الموضوعات التي اهتمت بها بشدة، وهو دور المرأة في توفير عالم يسوده التسامح والتعايش.

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