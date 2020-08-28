المدارس جاهزة للعام الدراسي بتطبيق أعلى مستويات الإجراءات الوقائية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن حكومة دبي حريصة على توفير كافة الضمانات التي من شأنها تأكيد الحماية الكاملة وصون صحة وسلامة الطلاب مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبدء عام دراسي آمن للطلاب، دون أي تفريط في التطبيق الدقيق والصارم لكل الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة لحماية الطلاب والمعلمين والكوادر الإدارية في المدارس والجامعات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، إلى أحد المراكز المخصصة لإجراء فحوصات «كورونا» للمعلمين والعاملين بالمدارس الخاصة بدبي. إلى ذلك، وضمن مبادرة #AskDXBOfficial التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، جاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسي، والتزامها بتطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن هناك زيارات ميدانية، للتأكد من مدى التزام المدارس بتطبيق التدابير الوقائية.

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