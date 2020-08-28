المشاركة الفاعلة للمرأة قصة نجاح مبهرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت إيرينا بوكوفا، المدير العام السابق لليونسكو رئيس أكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين، أن الإمارات تمثل نموذجاً لقصة نجاح مبهرة في المنطقة بمشاركة فاعلة من المرأة.

وقالت خلال مؤتمر «دور المرأة في تعزيز قيم التعايش»: «يشرفني أن أتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر المهم، وأشكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على منحي هذه الفرصة، وأتشرف أيضاً بالمشاركة في هذا المؤتمر المنظم تحت رعاية إحدى أكثر الشخصيات احتراماً على الإطلاق، وهي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي ساهمت بدور رئيسي في تعزيز مكانة المرأة، وهو ما انعكس في شكل مبادرات أطلقتها سمو الشيخة فاطمة في كثير من مناحي الحياة».

وأضافت: «إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً لقصة تنمية سريعة وناجحة في المنطقة، وذلك على اعتبار أن المرأة تحتل اليوم موضعاً متقدماً في مصافّ القوى العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو من حيث زيادة أعداد المرأة العاملة في القطاع الخاص، كما تقود النساء الابتكارات في الدولة، ما ساهم في بروز دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً جديداً لعمل المرأة في مجال التكنولوجيا، وتمثل المرأة نسبة 50% من علماء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

واستعرضت البارونة فلويلا بنجامين، إحدى القيادات الفكرية العالمية، محور تعزيز دور المرأة في تشكيل القيم، ، مؤكدة أهمية أن يسمع صوت المرأة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لإضفاء روح التسامح والعقلانية والفطرة السليمة والتعاطف على هذا العالم.

وقالت البارونة: «أتمنى أن تكون لدينا وزارة للتسامح هنا في المملكة المتحدة، لأنني عندما زرت الإمارات، حيث يعيش ابني ويعمل، لمست شعوراً رائعاً بالتسامح».

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