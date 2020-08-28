«اينوك» تكرم 3 موظفات إماراتيات متميزات

المصدر: دبي-البيان

تحتفل مجموعة اينوك بإنجازات موظفاتها الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وكجزء من احتفالات المجموعة بهذه المناسبة، سلّطت اينوك الضوء على إنجازات ثلاث من موظفاتها الإماراتيات المتمرّسات وهن: شماء الفلاسي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وشما الرحمة، مدير إدارة - التخطيط الاستراتيجي وإدارة المحافظ، وريم الرميثي، مدير إدارة المشتريات، وحرصت على تكريمهن وإبراز دورهن كنماذج تقتدي بها جميع النساء في قطاع الطاقة، بفضل ما أظهرنه من إمكانات قيادية استثنائية بمختلف المقاييس.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نؤمن في مجموعة اينوك إيماناً راسخاً بالدور الجوهري الذي تسهم به المرأة الإماراتية في دفع عجلة النمو والتطور في الإمارات. وانطلاقاً من دورنا كمجموعة رائدة في قطاع الطاقة، نوجّه تركيزاً كبيراً نحو ضمان تحقيق المساواة في توفير الفرص للنساء العاملات في هذا القطاع، ونبحث باستمرار عن سبل تمكينهن على المستويين الشخصي والمهني.

ومن خلال اعتماد أعلى المعايير العالمية في الدورات التدريبية التي توفرها المجموعة، نسعى باستمرار إلى الارتقاء بإمكانات كوادرنا البشرية، ونضع تركيزنا على تزويد النساء الإماراتيات بالمهارات التي تمكّنهن من اغتنام الفرص المتاحة والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات لتغدو مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المتطورة».

وأضاف: «لا يمكن لأي مؤسسة تحقيق النمو والتطوّر دون مشاركة فاعلة للمرأة في الكوادر البشرية العاملة. ولذلك، أدركت مختلف القطاعات أن تمكين المرأة هو ركيزة محورية تؤسس لنجاح أي مؤسسة».

وتنظّم مجموعة اينوك أيضاً عدداً من برامج التدريب وتنمية المهارات للنساء الإماراتيات بهدف تمكينهنّ ودعمهنّ ليصبحن قائدات ملهمات في قطاع الطاقة. ومن بين هذه البرامج الاتفاقية التي وقّعتها المجموعة مع كلية آل مكتوم للتعليم العالي لتقديم برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة «برنامج التدريب الأكاديمي» .

والذي استمر لمدة أربعة أسابيع في الكلية المعتمدة من قبل هيئة المؤهلات الأسكتلندية بمدينة دندي. وأطلقت المجموعة «جائزة المرأة في الطاقة» للاحتفاء بالإنجازات السبّاقة للنساء اللواتي أظهرن إمكانات قيادية استثنائية في قطاع الطاقة ومثّلن حافزاً للتغيير الإيجابي الذي يعتبر عنصراً جوهرياً في الحفاظ على زخم مرتفع للنمو والازدهار.

وقالت شيخة سلطان الحداد، رئيس اللجنة النسائية في المجموعة:«أفخر بانتمائي لدولة تدرك قيمة المرأة وتعمل على تمكينها في شتى القطاعات، وتؤمن بقيمة المساواة وتعزز دورها في مختلف الميادين».

وأضافت «نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز السباق، وما له من أثرٍ في المساهمة في التغيير الإيجابي الذي يقود إلى ترسيخ ريادة دولتنا الغالية على مستوى العالم».

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