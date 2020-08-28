حمد بوعميم: نموذج ملهم لنساء العالم

المصدر: (دبي- البيان)

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن المرأة الإماراتية تمكنت وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة من تحقيق التميز في مختلف المجالات، والوصول بإنجازاتها إلى العالمية لتصبح نموذجاً ملهماً للكثير من النساء حول العالم.

ولفت إلى أن يوم المرأة الإماراتية، هو يوم للاحتفاء بمسيرة الإنجازات التي حققتها المرأة منذ تأسيس الاتحاد وإلى هذا اليوم قائلاً: «تمكنت المرأة من أن تشغل أعلى المناصب، وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي اليوم رائدة أعمال وتقود بخبراتها وقدراتها وبنجاح وتميز مؤسسات اقتصادية كبرى بعد أن أصبحت نموذجاً يحتذى في القيادة والعمل». وتابع: «شعار (التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن) دليل على قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في تحقيق الرؤية المئوية للإمارات، والتي تتطلب بذل قصارى الجهد لتحقيق الريادة وصدارة دول العالم».

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