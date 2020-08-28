%50 من المناصب القيادية في «حرة عجمان» سيدات

المصدر: عجمان-البيان

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس «منطقة عجمان الحرة»:استطاعت المرأة الإماراتية خلال العقود الماضية أن تُثبت قدرتها على قيادة مسيرة النهضة والتقدم التي تنتهجها الدولة بعزم ونجاح وتميّز، حيث كانت مثالاً يحتذى عالمياً للمرأة القائدة والقادرة على النجاح والازدهار في مختلف المراكز والمجالات، فهي لعبت دورها على أكمل وجه وكانت خير سندٍ لوطنها في كافة القطاعات«.

وأضاف:«لعبت منطقة عجمان الحرة دوراً محورياً في تمكين المرأة الإماراتية، حيث وصلت نسبة الإماراتيات اللّواتي يشغلن مناصب قيادية إلى%50 من إجمالي الفئة القيادية، فيما بلغت نسبتهنّ 65 % من إجمالي الكوادر الوطنية ضمن فريق عملنا، في مؤشرٍ إيجابي يعكس حرصنا المستمر على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على العمل والمساهمة في تعزيز مسيرة نمو وازدهار قطاع المناطق الحرة في الدولة، عملاً بتوجيهات القيادة».

وتابع: «يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية ليؤكد أهمية الدور الذي تتولاه ابنة الإمارات في تعزيز التنمية والريادة باعتبارها شريكاً محورياً في كافة الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية استعداداً للخمسين عاماً المُقبلة، ومساهماً فاعلاً في رسم معالم مُستقبل الوطن جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وقد نجحت المرأة الإماراتية في تحقيق الإنجازات المتتالية، وتولت أرفع المناصب في مُختلف القطاعات والمؤسسات مدعومةً بتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في مُختلف المجالات من خلال إزالة العقبات التي تمنعها من لعب دورها كشريكٍ أساسي في مسيرة التنمية المُستدامة».

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