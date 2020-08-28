رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: المرأة الإماراتية تشكل 46.6 بالمائة منسوق العمل في الدولة

المصدر: (الشارقة - البيان)

قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «يفخر المجلس بأنه جزء من مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الشارقة عبر مساهمته بتمكين سيدات ورائدات الأعمال الطموحات وتوفير البيئة الداعمة لأعمالهن ما عزز ثقافة ريادة الأعمال ومشاريعهن المستدامة في الإمارة وضاعف عدد العضوات إلى المجلس خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلى أكثر من 2000 عضوة».

وأضافت: «تشكل نسبة مساهمة المرأة الإماراتية في سوق العمل 46.6 %، كما تمثل 10 % من أصحاب المشاريع في الدولة، وهذا نتيجة سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تديرها السيدات، إضافة إلى دعم المجتمع بكافة فئاته لمسيرة المرأة ووجود مؤسسات اجتماعية وتأهيلية تهتم بتنمية قدراتها».

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