754 موظفة يمثلن 25 % من قوة «جمارك دبي» العاملة

المصدر: دبي-البيان

احتفلت جمارك دبي بيوم المرأة الإماراتية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وحضره أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات، وموظفات الدائرة.

ويأتي احتفال الدائرة بهذا اليوم تقديراً لدور المرأة الإماراتية في اليوم المخصص لها، تأكيداً على أن المرأة تستحق الثناء والتقدير على الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها في كافة المجالات، ودعماً للكفاءات النسائية بالدائرة بكافة درجاتهن الوظيفية، حيث تعد بيئة عمل جمارك دبي بيئة جاذبة للمواهب والكفاءات الشابة من الجنسين.

وهنأ مصبح الموظفات بهذا اليوم، مُثنياً على أدائهن في الدائرة حيث يعملن بحماس وكفاءة عالية جنباً إلى جنب مع الرجل، قائلاً:«حققت المرأة في الإمارات طفرة نوعية في كافة المجالات والتي لم تُحقق إلا بدعم من القيادة الرشيدة التي قدمت كل الدعم لها ووثقت فيها وجعلتها من ضمن المخططين لمستقبل تنموي رائد تسير فيه المرأة مع الرجل».

وأشار إلى التزام الدائرة باستراتيجية دعم المرأة وتحتضن الدائرة 754 موظفة أي ما يمثل 25 % من موظفي الدائرة، منهن 255 يعملن في وظائف ميدانية وأمنية كمفتشات جمركيات. ساهمن في الارتقاء بمستوى الأداء والعمل في جمارك دبي، وتحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.

ومن جانبها قالت مريم الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي، إن المرأة الإماراتية حققت إنجازات عديدة في مجالات مختلفة وقد حرصت في نفس الوقت على القيام بأدوارها التنموية والاجتماعية ووازنت بينهما، وعاشت أزهى عصورها في ظل قيادة حكيمة لم تدخر جهداً في دعمها وتمكينها للوصول إلى أعلى المناصب وتمثيل الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً فنحن نشعر بالفخر والاعتزاز كوننا إماراتيات.

وشهدت الاحتفالية تنظيم محاضرة تحت شعار «صحتنا النفسية» قدمتها الدكتورة أسماء بن هويدي من مستشفى ميدكلينك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تحدثت عن الصحة النفسية للمرأة وكيف أثرت جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) على الاستقرار النفسي للمرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز