نورة الكعبي تشيد بدور القيادة في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بيوم المرأة الإماراتية، حيث تم استضافة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، في جلسة حوار افتراضية، تم فيها تسليط الضوء على دور المرأة الإماراتية في دعم مسيرة التنمية والتطوير، ودورها في مرحلة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة.

إضافة لإبراز مساهمات المرأة الإماراتية وما حققته لتعزيز المساواة بين الجنسين، ورسم ملامح المستقبل. وعُقدت الجلسة التي أدارها حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، أمس.

وشاركت معالي نورة الكعبي التي تتولى بحكم منصبها مسؤولية تطوير وتعزيز المبادرات الثقافية على الصعيدين المحلي والعالمي، تجربتها وقصص نجاحها كإماراتية بالدرجة الأولى وكمسؤولة في القطاع الحكومي وسيدة أعمال، وسلّطت الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية ودورها الفاعل في دعم وتعزيز مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة، وأشادت بالدور الكبير للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة لدعم وتمكين ومساندة المرأة الإماراتية. وقال حميد الشمري: «لعبت معالي نورة الكعبي دوراً هاماً في تمهيد الطريق لتمكين المرأة الإماراتية، وهي تمثّل نموذجاً يُحتذى للمرأة القيادية الواثقة والمتمكنة».

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