فريال أحمدي: شركاء في مسيرة التطور المستمرة

المصدر: (دبي - البيان)

قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «نحتفل اليوم وبكل فخر بالنساء الإماراتيات أمهات وبنات وأخوات وزوجات وقادة واللاتي يشكلن ركيزة أساسية لدولتنا.

إنهن يواصلن لعب دورهن المهم في المجتمع من خلال إنجازاتهن في مختلف المجالات.

ولطالما التزمت قيادتنا الرشيدة بتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم وتشجيع المرأة الإماراتية لكي تستثمر موهبتها وإمكاناتها وقدراتها على أكمل وجه لتحقيق النجاح. ويؤكد شعار المناسبة لهذا العام «التخطيط للخمسين: المرأة سندٌ للوطن» على أننا كنساء قادرات على أن نكون شركاء على قدم المساواة في مسيرة التطور المستمرة في دولتنا الحبيبة على مدى الخمسين سنة القادمة».

وأضافت: «في إطار استراتيجيتنا للاستدامة، نلتزم في المركز بوثيقة الأمم المتحدة لمبادئ تمكين المرأة، ونضطلع بدورٍ قيادي كعضو في فريق العمل الإماراتي منذ عام 2018. وسنواصل جهودنا لتعزيز مسيرة تمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز