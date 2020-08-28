«اقتصادية رأس الخيمة»: الإماراتيات أبهرن العالم

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية تبوأت مراتب عليا على مختلف الأصعدة عاماً بعد عام، وتبهر العالم بإنجازاتها وهمّتها القوية، فهي قادرة على تعلم كل المهن والحرف الجديدة. وقال النقبي: «يسعدنا أن نرى فتياتنا يبرزن بشتى المجالات ويتميزن بها، وهذا ما يثلج صدور الآباء المؤسسين برؤية حصاد ما زرعوه بالأمس من همم وحب للتميز في نفوس بناتنا منذ نعومة أظفارهن، وأقول لفتياتنا من الجيل الجديد تعلمن من النماذج المشرقة لبنات الوطن ممن سبقنكن».

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