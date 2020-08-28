الطاقات النسائية مستعدة للخمسين عاماً المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وبحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني والشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم ونخبة من قيادات الدولة، نظمت الهيئة العامة للطيران المدني الندوة الافتراضية «طاقات نسائية في قطاع الطيران المدني».

وقدمت الندوة وأدارت جلستها الأولى بعنوان «التخطيط للخمسين، المرأة سند للوطن» الإعلامية صفية الشحي وكان ضيوفها ناعمة الشرهان النائب الثاني للمجلس الوطني الاتحادي وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة والأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وروضة العتيبة نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

كما تضمنت الندوة جلسة حوارية ملهمة مع الكابتن عائشة الهاملي وهي أول وأصغر إماراتية تقود الطائرات. واختتمت الندوة بجلسة «أجنحة وطن» والتي استضافت كلاً من أميرة الفلاسي، نائب رئيس توظيف وتطوير المواطنين في طيران الإمارات والدكتورة نبيلة العوضي، رئيس قسم طب الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والمحامية آمنة الجلاف وضابط طيار أول هدى المسلمي من الاتحاد للطيران.

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