الإماراتيات نموذج ومنارة حضارية في موانئ أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

تواصل موانئ أبوظبي دورها الرائد في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية من بنات الإمارات وتمكينهن من تحقيق طموحاتهن ليقدمن تجارب ملهمة تشكل منارة للأجيال القادمة من السيدات الإماراتيات ويضربن أروع الأمثلة التي تزرع في المرأة الإماراتية روح الإصرار والتنافسية وتعزز ثقتها بقدراتها وإمكاناتها لتأدية دور ريادي في مسيرة البناء والتنمية.وتمثل المرأة 28 % من إجمالي القوى العاملة في موانئ أبوظبي ولديها تواجد قوي في مختلف ميادين العمل ضمن الشركة التي حرصت منذ تأسيسها على تفعيل دور المرأة الإماراتية.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري رئيس المجموعة الرقمية في موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة بوابة المقطع الذراع الرقمي التابع لموانئ أبوظبي: «أفتخر بالدور القيادي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في موانئ أبوظبي، حيث باتت تشكل شريكاً أساسياً في منظومة نجاح هذه المؤسسة الوطنية وتحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز حيوي عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية».

وقالت ميثة المرر نائب الرئيس - إدارة القوى العاملة والتوطين في موانئ أبوظبي: «أكدت المرأة الإماراتية من خلال التجربة أنها إلى جانب كونها الأم والأخت والزوجة والبنت فقد حجزت لنفسها مكانة مميزة في حاضر ومستقبل دولة الإمارات بفضل دعم قيادتنا الرشيدة».

وأكدت فاطمة الحمادي المدير التنفيذي لقطاع المناطق الصناعية في «زونزكورب» أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال تمكين المرأة الذي كان في صلب الخطط التنموية والاستراتيجيات التي وضعتها حكومتنا الرشيدة.

وأشارت نورة راشد الظاهري مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية في موانئ أبوظبي إلى أن المرأة الإماراتية بفضل ذلك قادرة على المضي قدماً لتحقيق أهدافها وطموحاتها ومواصلة السير بخطى ثابتة وإرادة قوية لتبلغ أعلى مستويات التميز.

وقالت سارة النجار نائب الرئيس تقنية المعلومات في موانئ أبوظبي: «باتت المرأة الإماراتية اليوم شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة».

نقطة تحول

قالت ليلى عبد الواحد البشر، مشرف عمليات ميدانية في ميناء خليفة: إن فرصة العمل التي حصلت عليها في ميناء خليفة شكلت بصمة هامة ونقطة تحول في حياتها بشكل عام وتركت أثراً إيجابياً غيّر طريقة تفكيرها بشكل كبير. من جهتها قالت شما عبيد سالم الظاهري مدير مشاريع في موانئ أبوظبي إن موانئ أبوظبي توفر العديد من الفرص للمرأة الإماراتية وتقدم لها كافة الإمكانات المتعلقة بالتدريب الوظيفي والتطوير المستمر.

وقالت ميثا عبدالله الحوسني، مساعد محاسب في القسم المالي في ميناء زايد: إنها تعتبر الوظيفة التي أتيحت لها في موانئ أبوظبي فرصة ذهبية، ساعدتها على إبراز كافة إمكاناتها وكفاءاتها.

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