شفيقة العامري: مساهمات في التنمية

المصدر: (أبوظبي - البيان )

قالت شفيقة العامري، المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية للتأكيد على الدور الاجتماعي والمعرفي والثقافي والاجتماعي والسياسي الذي قامت به إلى جانب مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

وأضافت: «نثمن دور القيادة في دعمها ورعايتها للمرأة الإماراتية منذ البداية، لتكون شريكاً فاعلاً للرجل في عملية البناء والتنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف الجوانب، حيث تمكنت المرأة من تعزيز وجودها في مختلف المناصب القيادية ويكون لها تمثيل واضح ومهم في المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء وغيرها، مما كان له أثر كبير في مسيرة التنمية والتطوير».

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