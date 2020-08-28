حميد الظاهري: قيادة سياحة الأعمال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية التي باتت نموذجاً يحتذى به وفخراً للوطن من خلال مساهماتها التي عززت مسيرة الإنجاز في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع سياحة الأعمال، مدفوعة برؤية قيادتنا الرشيدة التي وضعت ثقتها بكفاءاتنا الوطنية الواعدة لمواصلة العمل.وأضاف: «شركة «أدنيك»، تحرص على دعم الكفاءات النسائية الإماراتية، من خلال تطوير البرامج التدريبية والوظيفية القادرة على تمكينهن وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهن وتشجيعهن على أخذ زمام المبادرة لقيادة قطاع سياحة الأعمال، الذي يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية ضمن خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030».

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