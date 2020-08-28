يونس الخوري: شريك في مسيرة تطور الدولة

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية ليمثل بادرة تحية وتقدير لإنجازات المرأة الإماراتية باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة نمو وتطور وتقدم الدولة، ويشكل في الوقت ذاته تأكيداً على حرص الدولة على مواصلة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف ميادين العمل.

حيث أدركت قيادتنا الرشيدة أن مشاركة المرأة في كافة مفاصل العمل هي أمر أساسي للوصول إلى المستهدفات الاستراتيجية الوطنية والتخطيط للخمسين عاماً القادمة». وأضاف:«بدورنا ملتزمون بمواصلة العمل على تمكين المرأة الإماراتية والمساهمة في تطوير مهاراتها وقدراتها، والاستفادة من مواهبها وإمكاناتها لتكون شريكاً أساسياً ومحورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة».

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