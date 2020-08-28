المنصوري: المرأة عضو فاعل في فريق عملنا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يفخر السوق بوجود نماذج نسائية ناجحة وبارزة تمثل القدوة الحسنة للمرأة وتشجيعها على بذل المزيد من العطاء والإبداع والتميز.

حيث يواصل السوق الارتقاء بعمله بما ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز دور المرأة وتحفيزها على المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع الرجل في كل ما من شأنه خدمة دولة الإمارات. وتعد المرأة عضواً فاعلاً في فريق عملنا المتزايد، حيث تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للسوق والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي، ونحرص دوماً على توفير جميع المقومات والسبل وبيئة العمل المحفزة على الابتكار والتميز لجميع موظفينا من الجنسين بما يضمن لهم تقديم أفضل أداء وكفاءة في العمل».

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