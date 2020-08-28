الإماراتيات يشكلن 75 % من موظفات «مصدر»

المصدر: أبوظبي- البيان

تحرص شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على المساهمة في دعم توجهات القيادة في مجال تمكين المرأة، وتعمل الشركة على توفير فرص وظيفية للكوادر النسائية الإماراتية المتميزة في مختلف قطاعات العمل، كما تخصص العديد من المنصات التعريفية، التي من شأنها تثقيف النساء والفتيات الإماراتيات في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة.

وقالت شيماء الجرمن، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «مصدر»: «يوم المرأة الإماراتية يتزامن مع عام الاستعداد للخمسين في الإمارات، وهو ما يعكس الدور المحوري، الذي تؤديه المرأة في مسيرة تطور الدولة وبناء مستقبل الوطن». و

أكدت أن «مصدر»، ومنذ تأسيسها، سعت إلى تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف المناصب والتخصصات، وبلغت نسبة الإماراتيات في الشركة 75% من مجموع الموظفات. وأكدت زينب آل علي أن شركة «مصدر» تعتبر من الجهات الرائدة، من حيث الاستعانة بالخبرات والمواهب النسائية الإماراتية، ومنحهن فرصاً للتطور الوظيفي والوصول إلى أعلى المناصب.

وقالت فاطمة الشايجي، مدير مساعد في إدارة الأصول في شركة «مصدر»: «كشركة وطنية رائدة في هذا القطاع تتيح مصدر فرصاً غير مسبوقة للإماراتيات للمشاركة في إدارة وتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة، التي تطورها الشركة على مستوى المنطقة والعالم». وقالت علياء الزعابي، مديرة في قسم الهندسة في شركة «مصدر»:

«أثمن جهود «مصدر» الداعمة للعنصر النسائي والحريصة على توفير بيئة عمل متميزة». وشهدت «مصدر» ارتفاعاً في أعداد الموظفات الملتحقات ببرامج التطوير المهني، حيث تشكل النساء نسبة 55% من الملتحقين ببرنامج القادة الناشئين، و40% من المنتسبين في برنامج رواد النجاح و80% من منتسبي برنامج الإرشاد والتوجيه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز