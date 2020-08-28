سعيد الغفلي: شريكة رئيسة في مسيرة التطور

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني أن المرأة الإماراتية شريكة رئيسة في مسيرة التطور، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق تطلعات وطموحات دولة الإمارات في الريادة عالمياً.

وقال: «ضربت المرأة الإماراتية أروع المثل في تحقيق الإنجازات والتفوق في الكثير من المجالات، كما أنها حرصت على توظيف تمكين القيادة لها، لتعزز من دورها الفاعل في جميع القطاعات، والتي يأتي في مقدمتها العمل البرلماني الذي كان لحضورها ومشاركتها فيه القوة والتأثير في إقرار الكثير من القوانين والقرارات، التي أسهمت وتسهم في خدمة المجتمع الإماراتي».

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