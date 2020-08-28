عهود الرومي تشارك في جلسة مؤسسة «بحر الثقافة»

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية وحضور الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مؤسسة بحر الثقافة، والشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، عقدت المؤسسة جلسة حوارية عن بعد، بعنوان: «المرأة الإماراتية والتخطيط للخمسين القادمة»، استضافت خلالها معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكدت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمة ألقتها نيابة عن الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان: «إن المرأة الإماراتية شكلت منذ بدايات دولة الإمارات سنداً للرجل، وقدمت جيلاً حمل أمانة بناء دولة حديثة».

ومن جهتها، أكدت معالي عهود الرومي أن يوم المرأة الإماراتية يكتسب قيمة متميزة لاحتفائه بإنجازات المرأة ودورها في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتوجهت بالتهنئة والشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على الثقة الكبيرة التي توليها للمرأة الإماراتية، والرعاية الدائمة لتطورها وتمكينها في مختلف المجالات.

وقالت: «إن المرأة الإماراتية تمكنت خلال فترة زمنية قياسية من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، لتتولى مهام وطنية كبرى، من خلال حضورها القوي في التشكيل الحكومي بتسع وزيرات، وفي المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 50 %، وقيادتها الفريق العلمي لمهمة المريخ، ومشاركتها بنسبة 45 % من القوى العاملة في قطاع الفضاء، ودورها الفاعل في القوات المسلحة والسفارات والبعثات الدبلوماسية، وفي خط الدفاع الأول بمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وفي ريادة الأعمال ومختلف القطاعات، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تسهم بفعالية في قيادة جهود صناعة المستقبل من خلال مشاركتها في فرق العمل الوطنية لمئوية الإمارات».

ملامح

واستعرضت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل خلال الجلسة، ملامح خطط الاستعداد للخمسين، وتنفيذ محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071، وتطرقت إلى تجربتها العملية، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة محظوظة بوجود قيادة رشيدة ذات رؤى مستقبلية واضحة تركز على الاستثمار بالإنسان الإماراتي، وتمكين أبناء وبنات الوطن من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة.

مميزات

استعرضت معالي عهود الرومي عن المميزات القيادية، التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، والتي مكنتها من تحقيق ذاتها والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، بدعم من قيادة الدولة، وتطرقت إلى مجالات عدة تميزت بها، وحققت فيها إنجازات غير مسبوقة.

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