صقر غباش: المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدور الرائد والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وسجلها الحافل بالمنجزات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وإعلاء شأنها في مختلف المجالات، ما جعلها نموذجاً استثنائياً نفاخر به الأمم. وقال معاليه- في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي تحتفل به الإمارات هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين:

المرأة سند للوطن»- إن الإمارات برؤية قيادتها الملهمة قدمت للعالم نموذجاً استثنائياً في تمكين المرأة في مختلف المجالات لا سيما العمل البرلماني، الذي حققت خلاله إنجازاً تاريخياً، يضاف إلى سجل الدولة الحافل، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً وفاعلاً في المسيرة الحضارية للخمسين عاماً المقبلة، بما يجسد دورها التاريخي في بناء الوطن وتحقيق المنجزات. وأضاف أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية تأتي تتويجاً لمسيرة إماراتية زاخرة بالإنجازات كانت المرأة ولا تزال شريكاً فاعلاً فيها، واحتفاء بما وصلت إليه ابنة الإمارات من تقدم على صعيد تمكينها، وتحقيقها العديد من الإنجازات التاريخية مؤخراً مثل رفع نسبة تمثليها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة، إضافة إلى قيادتها فريق «مسبار الأمل» إلى المريخ، فضلاً عن دورها المهم ضمن برنامج الطاقة النووية السلمية.

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