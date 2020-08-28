طارق لوتاه: احتفاء بالنموذج المتميز في التمكين

المصدر: (دبي - البيان)

أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن المرأة حظيت، ومنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام القيادة الرشيدة، التي وفرت لها جميع الإمكانات والمقومات، للمساهمة الفاعلة في مسيرة التطور والتنمية، التي تشهدها الإمارات، والتي كان للمرأة فيها بصمات واضحة ومؤثرة في جميع المجالات. وبين أن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هو احتفاء بالنموذج المتميز في تمكين المرأة، والذي تمكنت من خلاله دولة الإمارات من تحقيق المكانة الريادية عالمياً، فالمرأة كانت ركيزة رئيسة في مسيرة الإنجازات، التي تحققت في الخمسين عاماً الماضية من عمر دولة الاتحاد، وهي بكل تأكيد أحد المقومات الرئيسية لتحقيق دولة الإمارات لرؤيتها المئوية.

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