ولي عهد رأس الخيمة: نقدر دور المرأة الإماراتية

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة للدولة انطلاقاً من الرعاية التي أولاها والنهج الذي أرساه مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو صاحب الفضل في دعم المرأة وتمكينها حتى جعل منها مثالاً للتفوق والتميز والعطاء والتضحية في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والمساهمة في عجلة التنمية والتميز في خدمة وطننا وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم وتمكين المرأة محلياً وعالمياً.

وقال سموه إن المرأة الإماراتية حظيت بمتابعة وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ونالت اهتماماً متزايداً ومتنامياً في مختلف المجالات والقطاعات حتى أصبحت نموذجاً للعالم أجمع.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بالرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لاهتمامها وجهودها ودعمها المستمر لقيادتها مسيرة النجاح للمرأة الإماراتية. وقال سموه: «نقدر ونثمن دور المرأة وريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن والمجتمع في مختلف الميادين وحضورها المميز في كافة القطاعات والمستويات التعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومشاركتها الفاعلة على مستوى وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات الأمر الذي استطاعت من خلاله أن تثبت جدارتها في كافة الميادين والمحافل المحلية والدولية.

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