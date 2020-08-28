عبدالله بن زايد يترأس اجتماع «التعليم والموارد البشرية»

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وحضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس، وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتور عبدالله بن محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، والدكتورة محدثة بنت يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص في الشارقة.

واستعرضت سارة عوض عيسى مسلم سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مؤكدة أن سلامة الطلبة وصحتهم أهم أولويات إعادة افتتاح المدارس.

تدابير

وطرح البرنامج الذي ستتبعه دائرة التعليم والمعرفة للتأكد من امتثال المدارس الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها للتأكد من سير العملية التعليمية في المدارس بدرجة عالية من الأمان وبما يهدف إلى ضمان جودة التعليم.

واستعرض مجلس التعليم والموارد البشرية مستجدات إعداد قانون التعليم الخاص في الدولة، والذي ينظم قطاع التعليم المدرسي الخاص.

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