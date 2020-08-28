المرحلة 3 من تجارب لقاح «كوفيد19» تتوسع إلى الأردن

المصدر: أبوظبي - البيان

أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية ثالث دولة في المنطقة تستضيف المرحلة الثالثة من التجارب السريرية العالمية للقاح «كوفيد19» غير النشط التي أطلقتها «جي 42 للرعاية الصحية» و«سينوفارم سي إن بي جي»، حيث ستكون العاصمة الأردنية عمّان المقر الرئيسي للتجارب التي ستقام في المملكة.

وستعزز هذه المرحلة الجديدة من التجارب النجاح الكبير، الذي حققته حملة «لأجل الإنسانية» في كل من الإمارات والبحرين، والاستمرار في توسيع وتعميق نطاق التجارب في الأسواق الأخرى.

ويجري حالياً البحث عن متطوعين للمشاركة في التجارب، تحت إدارة وزارة الصحة الأردنية في مستشفى الأمير حمزة في عمّان، وستّتبع التجارب ذات البروتوكولات السريرية، التي وضعها برنامج لأجل الإنسانية لنظيرتها الجارية في الإمارات والبحرين. وستشكل النتائج النهائية جزءاً من التحليل والتقييم الشامل للبروتوكولات المتبعة خلال التجارب.

برنامج

ويعد المركز الجديد الأحدث من نوعه ضمن خطة التوسع التي تديرها شركة «جي 42 للرعاية الصحية» ضمن برنامج «لأجل الإنسانية»، والذي يشتمل على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية العالمية للقاح «كوفيد 19» غير النشط بالتعاون مع شركة «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية، والتي بدأت أولى تجاربها في دولة الإمارات يوم 16 يوليو الماضي.

وتعليقاً على بدء التجارب في المملكة، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد الجابر: «نفتخر بشراكتنا مع دولة الإمارات وشركة «جي 42 للرعاية الصحية» في سعيهما لتوسيع مسارات تجارب لقاح «كوفيد 19» لتشمل المملكة الأردنية وعليه، فإننا نهيب بالأفراد على صعيد المملكة بالتقدم والتطوع في هذه التجارب بهدف مد يد العون للعالم أجمع في مواجهته أكبر أزمة صحية يعيشها عالمنا اليوم؛ وبهذا سنظهر مدى التزامنا في التكاتف الإقليمي والعالمي في مواجهته لهذا الوباء».

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لـ جي 42 للرعاية الصحية: «يشكل إنشاء هذا المركز في الأردن جزءاً من التزامنا المستمر بفتح العديد من المراكز لتجارب اللقاح وتمكين تحقيق تأثير أوسع وأكثر تنوعاً للتجارب على المستوى الدولي. ونود التعبير عن شكرنا لشركائنا في وزارة الصحة الأردنية على نهجهم المهني والترحيبي الذي سمح لنا بإجراء هذه التجارب الواعدة في العاصمة الأردنية عمّان».

يذكر أن الإمارات سجلت مشاركة 15,000 متطوع، ويمكن للأفراد الاستمرار في التسجيل لتلقي جرعة اللقاح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحملة «لأجل الإنسانية» www.4humanity.ae.

وقد بدأت التجارب في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 16 يوليو وتديرها جي 42 للرعاية الصحية، بالشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة». وتُجرى هذه التجارب وفقاً للإرشادات الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتأتي التجارب السريرية للمرحلة الثالثة بعد نجاح تجارب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي أجرتها شركة سينوفارم في الصين، والتي نتج عنها توليد 100% من المتطوعين للأجسام المضادة بعد جرعتين خلال 28 يوماً. وتُفتح تجارب المرحلة الثالثة أمام المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر ممن يعيشون في الإمارات، وستستمر لمدة تتراوح من ستة إلى 12 شهراً، ويُطلب من المتطوعين التوفر للمتابعة خلال تلك الفترة.

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