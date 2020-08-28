راشد النعيمي: المرأة شريك أساسي ودعمها دعم لركائز الدولة

المصدر: (عجمان – البيان)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: «أنّ المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وشريك أساسي في بناء أي دولةٍ في العالم، وأن دعم المرأة هو دعم لركائز الدولة في كافة النواحي، فهي بمثابة حجر الأساس اللازم لتحقيق النجاحات في مختلف المجالات والأصعدة».

وأضاف:«تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام بيوم المرأة الإماراتية الذي بات يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء بتجربة المرأة الإماراتية البارزة وتكريماً لها وتقديراً لجهودها وإنجازاتها».

وتابع: «لعبت المرأة الإماراتية قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبعدها دوراً حيوياً في عملية البناء والتطوير، حيث كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يؤمن بقدرات المرأة وأهمية دورها في عملية البناء والتنمية».

وتابع: «سارت القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على نهج الوالد المؤسس وحرصت على تقديم الدعم للمرأة الإماراتية لتمكينها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات، وأثبتت المرأة الإماراتية حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، وأصبحت المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة وعنصراً رئيسياً لتحقيق رؤية الدولة، كما شكل حضورها في قطاعات علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب عاملاً مهماً للمضي قدماً بخطى واثقة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف التنموية، وقد سطرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عالٍ من الكفاءة والمسؤولية».

واختتم: «إن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة سنوية نشعر فيها بعظيم الفخر والاعتزاز بالدور المرموق للمرأة في الإمارات في دفع مسيرة المجتمع، ونحتفي في هذا اليوم بإنجازاتها الواضحة في شتى المجالات والداعمة لجهود التنمية ونهضة الإمارات».

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