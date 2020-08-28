مسؤولون: الإماراتيات حققن إنجازات نوعية

المصدر: دبي، أبوظبي، الشارقة ـ البيان

أكد مسؤولون أن المرأة الإماراتية قدمت مثالاً في التفاني والعطاء والعمل، مشيرين بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إلى أن الإماراتيات حققن الإنجازات في مختلف المجالات.

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «يحمل يوم المرأة الإماراتية هذا العام شعار «التخطيط للخمسين:

المرأة سند للوطن»، وهو ما يشير إلى دور المرأة المحوري ليس فقط في دعم الحاضر وتحقيق إنجازاته، بل في استشراف المستقبل والتخطيط له، ما يؤكد مكانتها الكبيرة كونها جزءاً مهماً من مكونات مجتمعنا المتماسك».وسلط آل حامد الضوء على دور المرأة الإماراتية في جهود مواجهة جائحة (كوفيد 19)، حيث أدت ولا تزال تؤدي دوراً مهماً في القطاع الصحي والقطاع ذات الصلة، وبذلت تضحيات مشهودة وعطاء لا محدود، ما جعلها مثالاً متميزاً يحتذى به في التفاني والعمل الدؤوب على مستوى العالم.

وأكد الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة ـ أبوظبي بالإنابة أن المرأة الإماراتية تولت العديد من المهام بدءاً من المهن الطبية المساعدة والتمريض، وصولاً إلى المناصب القيادية وصناعة القرار، حيث استطاعت أن ترسي مكانتها، وأن تحقق إنجازات.

عجلة التنمية

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المرأة الإماراتية مثال نموذجي يعكس للعالم دورها المحوري في منظومة التنمية المجتمعية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة للأسرة والمجتمع ككل. وقال «إن المرأة الإماراتية هي منارة تضيء مجتمع دولة الإمارات ويسترشد بها النشأ والأسرة، وهي النواة الحاضنة لأسرة مستقرة متسامحة، تمضي لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة منذ التأسيس».

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تمكين المرأة هو نهج رسخه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام دولة الإمارات، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن المرأة هي نصف المجتمع وركيزة أساسية للتنمية في كل المجالات وفي جميع أنحاء الدولة.

دور قيادي

وأعرب الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، عن تقديره لمبادرة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، والتي تتضمن تخصيصها يوماً سنوياً لتكريم المرأة الإماراتية احتفاء بإبداعاتها ودورها الفاعل في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية تستحق التكريم.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: إن هذا اليوم مناسبة وطنية تدعو للفخر والاعتزاز، لنحتفي جميعاً بإنجازات ابنة الإمارات التي حملت الأمانة والمسؤولية، وبرزت إسهاماتها على كل الصعد في خدمة ونهضة هذا الوطن الغالي.

وأفاد الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس أبوظبي، بأن الثقة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، بفضل رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبدعم القيادة الرشيدة جعل المرأة الإماراتية مثالاً عالمياً يؤكد قدرة المرأة على تحقيق الريادة في مختلف المجالات، فالمرأة في الإمارات هي القائدة والوزيرة والمديرة والمعلمة والباحثة والأم ومصدر إلهام أجيال المستقبل.

وقالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: إن المرأة الإماراتية مثلت رمزاً حقيقياً للفخر، والمثابرة والتعاون المدفوع بالشغف لتحقيق الإنجازات، وهذه المميزات تشكل، وبلا أدنى شك، عاملاً رئيسياً لنجاح ورقي أي مجتمع إنساني، وبفضل إيمان القيادة الرشيدة بالمرأة الإماراتية، فقد أصبحت شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة الإنجاز.

مكاسب

وقال علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: «تمكنت المرأة الإماراتية على مدار العقود الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات والمكاسب، وإثبات مكانتها كونها شريكاً فاعلاً للرجل في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها الدولة منذ تأسيس الاتحاد، لتقدم للعالم نموذجاً رائداً يعكس التعاون المثمر بين المرأة والرجل، من أجل تقدم وازدهار المجتمع الإماراتي».

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «إن المرأة الإماراتية حرصت منذ تأسيس الدولة على أن تكون سنداً حقيقياً للوطن ولرجاله، في كل مسارات ومناحي الحياة، ونجحت في أن تكون النواة الصلبة والأمل المُشرق والعمل اللافت في سبيل صناعة مستقبل الدولة الزاهر في كل المجالات والقطاعات الحيوية المهمة».

وأكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن المرأة الإماراتية عنوان للأمل والتطور والازدهار، وعلامة مضيئة في مسيرة دولة الإمارات الزاخرة بالنجاحات والإنجازات.

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