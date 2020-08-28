طارش المنصوري: دورها ريادي في بناء الوطن

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس «الجوهرة» النسائي في محاكم دبي بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، جلسة حوارية عن بعد تحت عنوان «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، وذلك تقديراً وتكريماً للمرأة ودورها الفعال ومساهماتها في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في عمليات التنمية في بلادها.

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: إن يوم المرأة الإماراتية يشكلُ تكريماً للمرأة الإماراتية لدورها الريادي في بناء الوطن وإسهاماتها في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، ونتوجه بالشكر والعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على ما قدمته ولا تزال من جهود واضحة في خدمة ابنة الإمارات.

وقالت القاضي ابتسام البداوي، الرئيس الفخري لمجلس «الجوهرة» النسائي في محاكم دبي: إن المرأة تفوقت كثيراً خلال هذه الأزمة في إدارة حياتها وبيتها وعملها، كما تعددت وتشعبت أدوارها في مجالات عدة، وكانت دائماً في الخط الأمامي تقوم بواجباتها على أكمل وجه، مضيفةً أن المرأة هي الحجر الأساسي في كل بيت وفي كل أسرة، وهي تقوم بمهام متعددة الأوجه منها مسؤولية البيت والزوج والأولاد، وكذلك مسؤولية عملها، كما قامت بدور مهم في الوضع الراهن فبرزن بشكل لافت في مواقع قيادية وميدانية.

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