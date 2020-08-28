حصة بوحميد: الإماراتية شكّلت خط دفاع الوطن والأسرة أثناء «كوفيد 19»

المصدر: دبي – البيان

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن المرأة الإماراتية شكّلت على أرض الواقع خط دفاع الوطن والأسرة على حد سواء، خلال وقوفها إلى جانب شقيقها الرجل في مواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19» ضمن أبطال خط دفاعنا الأول، لتجسّد بذلك العطاء بأوفى أشكاله، والتضحية بأسمى معانيها، من أجل سلامة الجميع، الأسرة والأبناء والمجتمع عموماً والإنسان بلا تمييز.

جاء ذلك خلال كلمة وجهتها للمشاركات في الجلسة الحوارية «المرأة الإماراتية.. خط دفاع الوطن والأسرة»، التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع «عن بُعد» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والتي جمعت ممرضة ومسعفة ومعلمة ومتطوعة، كنّ في صفوف خط دفاعنا الأول خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا.

مهمات

وقالت حصة بوحميد: «خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا كانت المرأة حاضرة وبقوة، تشاركت مع شقيقها الرجل، أصعب المهمات، وسجّلت أفضل الإنجازات، وكان لها حضور داعم وإيجابي مؤثر نفسياً ومجتمعياً وتنموياً ووطنياً.. هذه هي المرأة الإماراتية». وأضافت: «تأتي هذه الجلسة الحوارية تحت مظلة تجديد الشكر وتأكيد التقدير لسيدات تركن بصمات واضحة في محيطهن المجتمعي والتنموي والوطني».

وتمحورت الجلسة الحوارية حول دور المرأة الإماراتية من موقع اختصاصها في مواجهة «كوفيد 19»، وكيفية التوفيق بين المهام الوطنية والواجبات الأسرية أثناء جائحة كورونا، وتجربة المرأة وأهمية دورها ونوعية حضورها ضمن أبطال خط الدفاع الأول، وانعكاس دور المرأة الوطني على مسؤولياتها الأسرية التربوية والمجتمعية التنموية، إضافة إلى تجارب وممارسات وقصص إنسانية في ظل دور المرأة لمواجهة «كوفيد 19».

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