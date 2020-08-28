خليفة بن محمد: طموح بلا حدود للمرأة الإماراتية

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: «أن طموح المرأة الإماراتية بلا حدود بفضل دعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أولت لها الرعاية والاهتمام، فأصبحت محط أنظار العالم للحديث عن قدرتها على تحمل المسؤولية وبناء الوطن».

وقال في كلمة بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية: «إن تنوع المكاسب التي تحققت للمواطنة الإماراتية، يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة في تمكينها، ورفد عطائها ومواهبها المشرّفة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه ومنذ عهد القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حظيت بالكثير من القرارات الداعمة لدورها، حيث أضحت أنموذجاً جديراً بالثقة بإمكاناتها واستشرافها للمستقبل».

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